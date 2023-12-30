الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قانون ماهية السلع الاستراتيجية وتشكيل لجنة أمانة فنية

السلع
السلع

قال المستشار محمد المحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المادة الثامنة في قانون حماية المستهلك حذرت من حبس السلع والمنتجات عن التداول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالنص على قانون ماهية السلع الاستراتيجية اليوم وحدد 7 سلع وهي "زيت الطعام، الفول، اللبن، المكرونة، والجبنة البيضاء، السكر، الزيت".

وأكد أن القرار يصدر محدد الفترة، وسيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر أو لحين إشعار آخر، مشيرًا إلى أن موعد تطبيقه سيتم تحديده بمجرد صدروه.

وتابع، أنه سيتم إلزام المنتجين والتجار، بإخطار التجارة الداخلية بكميات السلع المخزنة لديهم على أن يتم الالتزام بكافة الضوابط بناء على قرار سيصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية وهناك رقابة على القرار، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة آمانة فنية  لدراسة آليات ضبط الأسواق برئاسة الدكتورة هالة السعيد.

الهدف من تشكيل لجنة آمانة فنية

وأكد أن الهدف من هذه اللجنة هي متابعة تنفيذ القرار ووضع الحد الأقصى لسعر السلع التي تباع للمستهلك ومن مهام الأمانة الفنية تلقي اخطارات شهرية من كافة المنتجين والمصنعيين بأي تغيرات تتطرأ على الأسعار وإرفاق المستندات التي توضح أسباب رفع السعر.

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