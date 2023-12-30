"الحب في ميدان التحرير".. صدور آخر أعمال المسرحي الراحل محمد أبو العلا السلاموني

أعلن "بيت الحكمة" للنشر عن صدور مسرحية "الحب فى ميدان التحرير"؛ آخر الأعمال المسرحية للمسرحي الراحل محمد ابو العلا السلاموني، ضمن إصدارات الدار المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

"الحب في ميدان التحرير"... آخر ما كتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني

وجاء فى بيان للدار:"آخر ما كتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، مسرحية "الحب في ميدان التحرير"، والذي قُدِّر له ألا يراها مطبوعة، نرى قصة حب تُولَد في ظل ظروف صعبة، نرى أفكارًا تحاول التشكُّل وآمالًا تسعى للتحقُّق، لكننا نصطدم بجدار صلب لا تكسره النوايا الطيبة والأحلام البريئة، في لحظة فارقة على المستويات كافة، وأمام خصم يتلون في كل شكل ممكن لإجهاض الحياة المأمولة، وأخيرًا نصل لفرصة وحيدة أخيرة بعد عوائق غير محتملة.

يصوغ السلاموني حبكة فكرية درامية من الدرجة الأولى، كعادته في مسرحياته السابقة، نجدنا هنا متشبعين بحمولات فكرية عالية، لينهي في كتابه الأخير مشروعه الحكائي، ومع آخر صفحة يصاحبنا ألم حقيقي وشعور بالفقد؛ لأننا لن نقرأ لأحد أهم رواد المسرح مجددًّا، لتبقى "الحب في ميدان التحرير"، ورقة الختام الشاهدة على زمن مرَّ بنا بسرعة، وكنا في أمسّ الحاجة لمبدع سعى لتوثيقه".

يذكر أن أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر فى 18 يونيو الماضى، وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر 82 عاما.

ونعاه مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الإمارات مقرا.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الراحل "أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصا خالدا على مدار تاريخه الطويل"، و"استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركا إرثا مسرحيا وأدبيا خالدا".

من هو محمد ابو العلا السلاموني ؟

ولد بمحافظة دمياط شمالي مصر عام 1941، وتخرج في معهد المعلمين عام 1959 قبل أن يكمل تعليمه ويحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1968.

عمل بالتدريس ثم انتقل للعمل مديرا للفرق القومية المسرحية، وبعدها مديرا عاما للمسرح بالثقافة الجماهيرية.

رأس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكان عضوا في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

من أبرز مؤلفاته المسرحية "رجل في القلعة"، و"الثأر ورحلة العذاب"، و"المليم بأربعة"، و"ست الحسن"، و"المحروسة والمحروس".

ألف للتلفزيون مسلسلات "البحيرات المرة"، و"الحب في عصرالجفاف"، و"قصة مدينة"، و"نسر الشرق"، وكتب السيناريو والحوار لعدد آخر من المسلسلات.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي عام 1984، كما حصل على وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.