"الأحرار الاشتراكيين": أولوياتنا في المرحلة الثانية للحوار الوطني قوانين مباشرة الحقوق السياسية

قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال مراحل الحوار الوطني إيجابية وتستهدف استمرار العمل في إطار تشاركي قائم على ضرورة بحث تحديات الوطن على مائدة واحدة تجمع شمل كافة الأحزاب السياسية والقوى السياسية والمجتمعية والاقتصادية بجانب الخبراء والمتخصصين، للوصول في النهاية إلى حلول فعالة قادرة على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ، وتساهم في حل المشكلات فعليا وليس بإجراءات شكلية.

ولفت درويش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك عدد من الملفات التي تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة في الحوار الوطني، أهمها على المستوى السياسي ضرورة تطوير العمل والأداء السياسي بمفهومه الشامل، فعلى سبيل المثال خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكد الشعب بكل مواطنيه طوائفه وقواه السياسية بأنه نسيج واحد لا يتجزأ لذا لا بد من تحديث قوانين مباشرة حقوق السياسية بما يضمن مشاركة الأفراد جميعا، والعمل على تعديل أي تشريع الغرض منه زيادة نسبة المشاركة السياسية، وكذلك دعم الأحزاب وتقريب مسافات العمل بينهم.

قرارات اقتصادية لمنع جشع التجار

وأوضح فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فإن المجتمع المصري في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الداخلي والخارجي، يحتاج مزيد من القرارات والقوانين التي تساهم في منع جشع التجار وتوقف مهزلة التلاعب بالأسعار، والمساس بحقوق المواطن البسيط في حق الحياة من الطعام والشراب وكافة احتياجاتهم الأساسية.

وأكد ضرورة اتجاه الدولة نحو السياسة الإنتاجية، وتعظيم مفاهيم الدستور لجلب العملة الصعبة لسد العجز في الموازنة، ومواجهة تحديات البطالة من خلال الاستغلال للموارد أمثل استغلال.

من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تجديد العهد على كافة الخطى البناءة التي اتخذها طيلة السنوات الأخيرة الماضية، والتأكيد على استمرار العمل بنفس النهج التنموي لقطع شوط أكبر في قاطرة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الرئيس أدرك وآمن بأهمية استمرار الحوار الوطني، وعدم اعتباره إجراءا شكليا، بل فكرة تم تأسيسها بالفعل وخطت في طريق طويل أسفرت فيه عن مخرجات وتوصيات سيكون لها موعد تنفيذ في القريب العاجل.