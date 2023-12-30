الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد سينمائي يكشف سبب عدم تحقيق المسرح منافسة قوية وإيرادات عالية

المسرح
المسرح

كشف الناقد السينمائي عصام زكريا، عن أسباب ابتعاد المسرح المصري والدراما عن المنافسة والظهور وعدم تحقيقها لإيرادات.

وقال خلال  لقائه ببرنامج “صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن المسرح المصري أصبح الآن لا يحقق إيرادات تغطي تكاليف ما يُنفق عليه، وأنه من النادر ظهور مسرحية تلقي اهتمام كبير من جانب الجمهور. 

وأضاف: “زمان كان سعر تذكرة المسرح عالي وكذلك الإقبال، ولكن حاليا الأسعار قليلة والإقبال ضعيف”، موضحًا أن المسرح بحاجة إلى رعاية ودعم كبير، باعتباره فن عظيم ولابد من تواجده في المنافسة والعودة إلى ما كان عليه أيام ازدهاره.

لا يوجد أعمال سينمائية هذا العام تناسب المقاييس العالمية

وأشار إلى أنه لا يوجد أعمال سينمائية هذا العام تناسب المقاييس العالمية، وأن هناك بعض الأعمال استطاعت أن تلبي متطلبات السوق المحلي، على سبيل المثال؛ فيلم “فوي فوي فوي”، وفيلم “وش في وش”، وأيضا “بيت الروبي”. 

الناقد السينمائي المسرح الدراما المنافسة إيرادات

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