توقعات برج العقرب للعام الجديد.. سفر وزواج وتغيير وظيفي (فيديو)

تحدثت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك والأبراج، عن توقعاتها لمواليد برج العقرب في العام الجديد، قائلة إنهم سيواجهون تغيرات كبيرة في حياتهم على مختلف الأصعدة.

وأشارت منيعم، في حديثها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يقدمه الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، على شاشة "DMC"، إلى أن بعض مواليد برج العقرب سيحصلون على فرصة للسفر لفترة طويلة إلى الخارج، والتوقيع على عقود مهمة.

وذكرت أن بعضهم سيقررون الاستقالة من وظائفهم الحالية، والانخراط في مشاريع خاصة تكون مربحة لهم، ولكنها حذرت من أنهم سيواجهون إنفاقا مرتفعا جدا.

وعلى الصعيد العاطفي، توقعت منيعم، أن علاقات مواليد برج العقرب ستكون أكثر جدية وثباتًا، وأن بعضهم سيتزوجون في العام الجديد، كما توقعت أنهم سيحلون بعض القضايا العالقة لصالحهم، ونصحتهم بتجنب الخلافات مع الشريك في شهر أغسطس، وتأجيل السفر من منتصف أغسطس إلى أوائل سبتمبر.