راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه نوتنجهام فورست بالجولة العشرين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، فيما يغيب راسموس هويلوند عن تشكيل يونايتد بداعي المرض، وفقًا لما أعلنه النادي قبل قليل.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كوبو ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو.



فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر يونايتد على النحو الآتي: "ألتاي بايندير، حنبعل المجبري، فاكوندو بيليستري، أماد ديالو، دانيل جوري، كامبوالا، دوني فان دي بيك، سيرجي ريجيليون، سكوت ماكتومناي".



ويتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة حصد النقاط والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، فيما يتطلع فريق نوتنجهام فورست لحصد ثاني انتصاراته على التوالي من أجل مواصلة تحسين موقفه في جدول الترتيب.

كما يتطلع نوتنجهام فورست لتحقيق انتصاره الأول ضد مانشستر يونايتد بعد خسارته آخر 11 مباراة لعبها ضده في كل المسابقات، وكذلك يرغب في حصد انتصاره الثاني في تاريخ مواجهاتهما إذ كان فوزه الأول والوحيد على يونايتد في أولدترافورد بديسمبر 1994، فيما كان آخر فوز لنوتنجهام على ملعبه ضد مانشستر يونايتد في مارس 1992.

ويتطلع مانشستر يونايتد لمواصلة رقمه الإيجابي في المباراة الأخيرة له بالسنة الميلادية، إذ لم يخسر في آخر مباراة له بالسنة الميلادية في آخر 11 موسم، وكانت آخر خسارة له في 2011



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست بالمركز الـ16 برصيد 17 نقطة.

