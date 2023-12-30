الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إشراقة عام جديد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اشراقة العام الميلادي الجديد.

وجاء نصها:

"يسعدني ويشرفني أن ابعث لسيادتكم بالاصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى آيات التهاني وأصدق الامنيات مع اشراقة عام جديد من العطاء لمصرنا الغالية.

اننا إذ نستقبل العام الجديد بكل الإيمان واليقين بمستقبل مشرف لمصرنا الغالية، نعاهد الله وسيادتكم على الاستمرار فى العطاء وبذل الجهد لنستكمل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.

خالص الدعوات الطيبة لله عز وجل وأن يرعاكم ويبارك خطاكم وأن يتحقق لشعب مصر العظيم الرفعة والتقدم وكل ما يتطلع إليه من آمال نحو مستقبل افضل تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة".

كما بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اشراقة العام الميلادي الجديد

وأعرب محافظ القاهرة عن اصدق الامنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل ان يحفظ مصرنا الغالية وأن يتحقق لشعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تنمية وتقدم ورخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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