الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع رفع كفاءة الجزر الوسطى بمصر الجديدة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال رفع مستوي التحميل وتحسين الموقع العام بطول الطريق بشارع الحجاز بمصر الجديدة في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة على رفع كفاءة الزورعات وأشكالها التجميلية بالجزر الوسطي والشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين بكامل تجهيزاتها بمعرفة الإدارة العامة للورش الإنتاجية بعمل برجولات مع اعمدة الانارة بالشكل الجديد في إضافة لمسات تجميلية بعد تنسيق كامل للأشجار والنخل وتهذيب وتنسيق الأحواض بمعرفه المركزية للتجميل.

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رفع كفاءة الجزر الوسطى مصر الجديدة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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