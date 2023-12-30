رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع رفع كفاءة الجزر الوسطى بمصر الجديدة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال رفع مستوي التحميل وتحسين الموقع العام بطول الطريق بشارع الحجاز بمصر الجديدة في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة على رفع كفاءة الزورعات وأشكالها التجميلية بالجزر الوسطي والشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين بكامل تجهيزاتها بمعرفة الإدارة العامة للورش الإنتاجية بعمل برجولات مع اعمدة الانارة بالشكل الجديد في إضافة لمسات تجميلية بعد تنسيق كامل للأشجار والنخل وتهذيب وتنسيق الأحواض بمعرفه المركزية للتجميل.

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