صحفى سودانى: ميليشيات الدعم السريع تغتصب وتتاجر بالنساء فى الأسواق

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة الحاكم نيوز السودانية، إن الهجمات والصراعات لم تتوقف منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع تطور في الآونة الأخيرة، من أجل سيطرة ميليشيا الدعم السريع على قواعد خاصة بالجيش السوداني.

وتابع السماني عوض الله، أن المجتمع الدولي ظل ينادي بتوفير المساعدات الإنسانية للسودان، مشيرًا إلى أن بعض الوكالات الأممية تتعلل بأن من الصعب الوصول لهذه القرى والمدن المتضررة، فهو عاجز عن تقديم يد العون للشعب السوداني.

ونوه بأن ميليشيات الدعم السريع ترتكب العديد من الانتهاكات بحق النساء السودانيات، والتي تتمثل في الاغتصاب أو الاتجار بالنساء في الأسواق، مضيفًا أن ميليشيات الدعم السريع تساوم الرجال على دفع المال أو الاغتصاب.