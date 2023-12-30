الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض خاص للفيلم السينمائى "الحريفة" بحضور أبطاله

الحريفة
الحريفة

يحتفل نجوم وصناع الفيلم السينمائي الجديد "الحريفة" من بطولة نور النبوي وأحمد غزي بالعرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء المقبل 3 يناير المقبل. 

ويحضر العرض أبطال وصناع الفيلم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين. 

ويقام العرض الخاص للفيلم مساء الأربعاء المقبل في أحد دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر. 

أحداث وقصة فيلم الحريفة

ويعرض فيلم "الحريفة" من بطولة نور النبوي والكابتن أحمد حسام ميدو في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل.

و‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم "الحريفة" من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية، ويوم 11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

"إمبراطورية ميم"
على جانب آخر، بدأ نور النبوي بطل الفيلم  تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إمبراطورية ميم"، والذي يشارك في بطولته أمام والده النجم خالد النبوي، حيث يلعب دور ابنه ضمن أحداث العمل المستوحى من قصة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

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