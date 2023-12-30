استعدادات أمنية بجميع كنائس محافظة الفيوم لأداء قداس رأس السنة

تشهد الكنائس والأديرة بمحافظة الفيوم ومراكزها، اليوم السبت 30 ديسمبر، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، على مستوى المحافظة تزامنًا مع احتفال الأقباط بأعيادهم، حيث يتوافد عدد كبير من المواطنين على الكنائس لأداء قداس رأس السنة الميلادية، بدءًا من غد.

وحرصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم على دعم الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسع في منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية.



ممنوع ركن السيارات بجوار الكنائس



وشددت الأجهزة الأمنية على خدمات التأمين بالالتزام بحرم آمن على مسافة 800 متر من محيط أسوار الكنائس، وعدم السماح للمواطنين بترك السيارات والمركبات بجوار الكنائس، مع التفتيش على مسافات بعيدة عن مدخل الكنائس، مع إلزام رواد الكنائس بإظهار وشم الصليب وبطاقة الرقم القومي لدى دخول الكنائس، حفاظا على حياتهم.

الشرطة النسائية

وتستعين أجهزة الأمن بعدد من الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات التأمين وتفتيش السيدات اللاتي يترددن على الكنائس قبل دخولهن من الأبواب الرئيسية.

وتفقد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، محيط الكنائس وراجع خطط التأمين، ونبه على التعامل الفوري بكل حسم وقوة مع أي محاولات للخروج عن القانون.

وأكد مدير الأمن الانتشار الشرطي بشكل جيد، والتنبيه على قوات الأمن باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.