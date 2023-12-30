الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات أمنية بجميع كنائس محافظة الفيوم لأداء قداس رأس السنة

استعدادات أمنية بجميع
استعدادات أمنية بجميع كنائس محافظة الفيوم لأداء قداس رأس الس

تشهد الكنائس والأديرة بمحافظة الفيوم ومراكزها، اليوم السبت 30 ديسمبر، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، على مستوى المحافظة تزامنًا مع احتفال الأقباط بأعيادهم، حيث يتوافد عدد كبير من المواطنين على الكنائس لأداء قداس رأس السنة الميلادية، بدءًا من غد.

وحرصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم على دعم الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسع في منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية.


ممنوع ركن السيارات بجوار الكنائس


وشددت الأجهزة الأمنية على خدمات التأمين بالالتزام بحرم آمن على مسافة 800 متر من محيط أسوار الكنائس، وعدم السماح للمواطنين بترك السيارات والمركبات بجوار الكنائس، مع التفتيش على مسافات بعيدة عن مدخل الكنائس، مع إلزام رواد الكنائس بإظهار وشم الصليب وبطاقة الرقم القومي لدى دخول الكنائس، حفاظا على حياتهم.

الشرطة النسائية 

وتستعين أجهزة الأمن بعدد من الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات التأمين وتفتيش السيدات اللاتي يترددن على الكنائس قبل دخولهن من الأبواب الرئيسية.

وتفقد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، محيط الكنائس وراجع خطط التأمين، ونبه على التعامل الفوري بكل حسم وقوة مع أي محاولات للخروج عن القانون.

وأكد مدير الأمن الانتشار الشرطي بشكل جيد، والتنبيه على قوات الأمن باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.

 

استعدادات أمنية كنائس محافظة الفيوم صلاة قداس رأس السنة الكنائس والأديرة بمحافظة الفيوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم

مواد متعلقة

افتتاح مسجد العسال بالمقاتلة فى طامية بالفيوم

تشييع جثامين طفلين توفيا نتيجة احتراق منزلهم في الفيوم

السجن 15 عاما و3 سنوات لمتهمين بتكوين شبكة دعارة ضمن قضية "خط بالفيوم"

وزير التموين يكشف عن خطوة ستزيد المخزون السلعى من المنتجات على مدار العام

مساحته 14 فدانًا وتكلفته 1.5 مليار جنيه.. وضع حجر أساس أكبر مخزن استراتيجى للسلع الغذائية بالفيوم

وزير التموين فى الفيوم لوضع حجر أساس مخزن استراتيجى للسلع

السجن 3 سنوات للمتهم بخطف واغتصاب فتاة في الفيوم

تشكيل لجنة لفحص طلبات التسوية بالمؤهل الأعلى لعدد من العاملين بـ"تعليم الفيوم"

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة