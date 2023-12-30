الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي عياش يفاجئ زوجته بحفل زفاف جديد فى الذكرى العاشرة لزواجهما (فيديو)

رامي عياش وزوجته
رامي عياش وزوجته

احتفل النجم اللبناني رامي عياش بعيد زواجه العاشر رفقة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بطريقة مختلفة.

 

ولم تكن الذكرى السنوية العاشرة على زواج رامي عيّاش كسابقها، وأراد أن يخلد هذه الذكرى السعيدة مع محبيه، وفاجأ زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعد عشاء متواضع وخاص مع العائلة بمناسبة عيد ميلادها الذي حوله إلى حفل زفاف أدهش به داليدا والجميع. 

 

وتكلل الحفل إطلالة ملكية لداليدا اختارها لها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد الغالي على قلب داليدا، بفستان أبيض تناسب تماماً مع هذه الليلة الحالمة كان بانتظارها في الجناح الملكي مع فريق عمل جاهز لتغيير الماكياج مع افون ابي حاتم  والشعر مع وديع  شليطا وفادي عواد. 

واختار رامي خاتم بتصميم مرصع بالألماس  ولم يكتف رامى عياش بذلك إنما خصها بأغنية من اللهجة اللبنانية وهى "يا مراية بيتى" زخرفها بألق وجده وعشقه من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان.. واختتم الحفل بسهرة فنية مميزة مع محبيه الذين رفضوا إلا أن يشاركوه فرحته.

 

رامى عياش يطرح أغنية رومانسية بعنوان "ما بنساك" (فيديو)

وطرح النجم اللبناني رامي عياش الأيام الماضية أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024 عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وتتسم أغنية ما بنساك بالطابع الرومانسي، الذى يخطف القلوب، وقدمها رامى بأداء وإحساس عالٍ، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازفًا، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وتم التسجيل بأحد استديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" من ألحان رامي عياش وتعاون  فيها مع كل من الشاعر الغنائي مازن غنام والموزع الموسيقى ألكسندر ميساكيان.

النجم اللبناني رامي عياش رامي عياش مصممة الأزياء داليدا داليدا عياش لذكرى السنوية العاشرة على زواج رامي عي اش يا مراية بيتى

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