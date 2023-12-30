الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب بسرعة إنهاء أعمال التطوير فى شارع عزمى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال جولتهما الموسعة، اليوم السبت، سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة شارع عزمي من كوبري النصر العائم حتى طريق الشاحنات، وطريقي بحري وقبلي قناة الاتصال، رافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد، ومحمد فواز، رئيس حي الشرق.

واستمع محافظ بورسعيد ورئيس المركزي للتعمير، إلى الموقف التنفيذي في الأعمال حتى الآن، حيث أشار المحافظ إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتسهيل حركة المرور بشارع عزمي، مؤكدا أن تطوير شارع عزمي أيضا يراعي عددا من المعايير، أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع ومراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل والملاكي وإقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر، ما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على الإسراع في العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يسهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

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محافظ بورسعيد اعادة التعمير شارع عزمي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولات

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