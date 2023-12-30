الأبحاث تؤكد: متحور كورونا الجديد يعتبر الأخطر والأسرع انتشارًا

يعد Covid JN.1 متغيرًا فرعيًا من سلالة أوميكرون وهو شديد العدوى، وكشف الخبراء عن تفاصيل اختلاف أعراضه عن متغيرات أوميكرون الأخرى.

واسع الانتشار

قد تسمح درجات الحرارة الباردة والتجمعات الاحتفالية بانتشار الفيروس بسهولة أكبر، ويعد Covid JN.1 متغيرًا فرعيًا من سلالة أوميكرون وهو أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات السابقة.

ويقول الخبراء إنه ينتشر بشكل أسرع من متغيرات أوميكرون الأخرى ولكنه لا يسبب مرضًا أكثر خطورة. ويقول الخبراء إنه ينتشر بشكل أسرع من متغيرات أوميكرون الأخرى ولكنه لا يسبب مرضًا أكثر خطورة. الحمى والسعال والبرد والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل التنفس هي بعض الأعراض الشائعة لـ Covid JN.1، ويحذر الخبراء من أن أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الذين عانوا من تلف الرئة في الموجات السابقة يجب أن يكونوا حذرين لأن المتغير الجديد يمكن أن يؤثر عليهم بشكل أكبر.

التطور

"JN.1 هو متغير فرعي من Omicron، مما يعني أنه تطور من خلال بعض التغييرات الجينية من متغير Omicron ليشكل السلالة الحالية التي لاقت الكثير من النجاح في قدرتها على إصابة الأشخاص ونقلهم بين الناس. JN.1، لديه معدل انتقال أعلى بكثير بالمقارنة مع أوميكرون مما يعني أن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصل إليهم أعلى بكثير مما كان عليه بالنسبة لأوميكرون.

إذا كان هناك حتى أعراض خفيفة، فيجب على المرء الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم، ومع موسم العطلات، يرتفع خطر انتقال العدوى لأن هذا هو الوقت الذي نلتقي فيه جميعًا ونتجمع ونقضي الوقت مع أصدقائنا وعائلاتنا في أماكن مغلقة، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد ، علاوى على ذلك فإن تراجع الحرارة يمثل بيئة خصبة لنمو وانتشار متحور كورونا الجديد.