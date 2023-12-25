أعراض غامضة تدل على إصابتك بفيروس كورونا الجديد "JN.1".. «اذهب للطبيب فورا"

أثار الارتفاع الحاد في المتغير الفرعي الجديد JN.1 لفيروس Covid-19 على مستوى العالم، بما في ذلك في الهند، قلق الحكومات وسلطات الرعاية الصحية.

متحور كورونا الجديد

وفقًا للخبراء، فإن JN.1 من سلالة متغير "كوفيد- 19" أكثر قابلية للانتقال وينتشر بسرعة أكبر، مما يسبب أعراض مثل الحمى والسعال والبرد والتهاب الحلق وآلام الجسم- على غرار ما رأيناه في الماضي.

يظهر آخر تحديث من منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات النشطة في الهند يبلغ 3742 حالة، وشهدت الهند ارتفاعا في يوم واحد بلغ 752 إصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتم اكتشاف 22 حالة إصابة بفيروس JN.1 في البلاد، مع أربع وفيات جديدة - اثنتان في ولاية كيرالا، وواحدة في كل من راجستان وكارناتاكا.

فيروس كورونا الجديد

المتغير الفرعي هو سلالة متحدرة من BA.2.86، مع جمع العينة الأولى في 25 أغسطس 2023، بالمقارنة مع BA.2.86، يحتوي JN.1 على طفرة L455S إضافية في البروتين الشوكي.

"تم الإبلاغ عن شدة العدوى على أنها مماثلة للحالات السابقة المبلغ عنها بسبب أوميكرون، وتقتصر الأعراض المبلغ عنها في الغالب على التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولم يتم الإبلاغ عن أي أعراض خطيرة حتى الآن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

N.1، الذي تم اكتشافه لأول مرة في لوكسمبورغ في أغسطس، موجود حاليًا في حوالي 41 دولة.

ونظرًا لانتشاره السريع، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) JN.1 كمتغير منفصل للاهتمام (VOI)، عن السلالة الأم BA.2.86. وقالت منظمة الصحة العالمية إن JN.1 يمكن أن يزيد من عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.

عدد الإصابة بفيروس كورونا الجديد

بحسب الإحصائيات الأخيرة، ارتفع العدد العالمي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بنسبة 52 في المائة خلال الشهر الماضي JN.1، ويشكل الآن 44% من الحالات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي آخر تحديث وبائي، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 850 ألف حالة جديدة في جميع أنحاء العالم خلال فترة 28 يومًا من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر.

وانخفض عدد الوفيات الجديدة بنسبة 8 في المائة مقارنة بفترة الـ 28 يوما السابقة، مع الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة وفاة جديدة. اعتبارًا من 17 ديسمبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 772 مليون حالة مؤكدة وما يقرب من سبعة ملايين حالة وفاة على مستوى العالم.

ويقول الأطباء إن الأشخاص المصابين بأمراض موجودة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وأمراض القلب معرضون للإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإصابة بكوفيد.

اجراءات وقائية

- في حالة ظهور أعراض تنفسية، ابق في المنزل وارتدي قناع الوجه لتقليل خطر العدوى، بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد. إذا لزم الأمر، اذهب لتلقي الرعاية الطبية.

- إذا ظهرت عليك أعراض أكثر خطورة مثل الألم أو صعوبة التنفس أو الحمى غير المنضبطة أو التعب الشديد أو مستويات الأوكسجين أقل من 93٪، فاطلب رعاية طبية عاجلة.

- تهوية الأماكن المغلقة. قم بتغطية السعال والعطس بمنديل أو بساعدك، وليس بيديك، واغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب مشاركة النظارات وأدوات الأكل

- تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب والأجهزة المحمولة

- تظهر الأدلة العلمية أن البديل JN.1 لفيروس Sar.CoV-2 لا يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.