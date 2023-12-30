مدبولى: حلم الرئيس السيسى بإقامة مليون وحدة سكنية أوشك على الاكتمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحلم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بضع سنوات من أجل بناء مليون وحدة سكنية للشباب والأسر من محدودي الدخل، تحقق وأوشك على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الوحدات، وجار تنفيذ جزء منهم، وخلال فترة بسيطة سيتم اكتمال العدد.

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم السبت، أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، مشددًا على أن هذا البرنامج سيستمر مهما كانت ظروف الدولة؛ لأنه يخدم قطاعًا مهمًا جدًا من الشباب، ويحل معضلة وكابوسًا لكل الأسر، وهو إيجاد سكن مناسب وملائم لكل أسرة.

"سكن لكل المصريين" أصبح موجودًا ومتوفرًا بكل مكان

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين"، أصبح موجودا ومتوفرا بكل مكان في مصر، وبمستوى جودة عالٍ ومساحات خضراء، منوهًا بأن منطقة أكتوبر الجديدة تعاني من مشكلة شبكات المحمول، لكن هناك توجيهات لوزير الاتصالات بالإسراع لإدخال الخدمة، بجانب إنهاء مشكلات بسيطة للكهرباء.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "لدينا مليون وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين، وإذا كان متوسط الأسرة من 4 لـ5 أفراد فإن حوالي 5 ملايين مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج، بخلاف الـ300 ألف وحدة سكنية للإسكان غير الآمن".

وأكد أن «سكن لكل المصريين» من أهم مشروعات الدولة المصرية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تسليم عقود هذه الوحدات للمستحقين.

ويبلغ مساحة مشروع مبادرة "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، حوالي 3500 فدان، جار تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بها، تم الانتهاء من 26 ألف وحدة سكنية منها، وجار الانتهاء من تنفيذ 9 آلاف وحدة قبل 30 يونيو 2024.