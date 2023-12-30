الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: حلم الرئيس السيسى بإقامة مليون وحدة سكنية أوشك على الاكتمال

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحلم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بضع سنوات من أجل بناء مليون وحدة سكنية للشباب والأسر من محدودي الدخل، تحقق وأوشك على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الوحدات، وجار تنفيذ جزء منهم، وخلال فترة بسيطة سيتم اكتمال العدد.

 

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم السبت، أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، مشددًا على أن هذا البرنامج سيستمر مهما كانت ظروف الدولة؛ لأنه يخدم قطاعًا مهمًا جدًا من الشباب، ويحل معضلة وكابوسًا لكل الأسر، وهو إيجاد سكن مناسب وملائم لكل أسرة.

"سكن لكل المصريين" أصبح موجودًا ومتوفرًا بكل مكان 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين"، أصبح موجودا ومتوفرا بكل مكان في مصر، وبمستوى جودة عالٍ ومساحات خضراء، منوهًا بأن منطقة أكتوبر الجديدة تعاني من مشكلة شبكات المحمول، لكن هناك توجيهات لوزير الاتصالات بالإسراع لإدخال الخدمة، بجانب إنهاء مشكلات بسيطة للكهرباء.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "لدينا مليون وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين، وإذا كان متوسط الأسرة من 4 لـ5 أفراد فإن حوالي 5 ملايين مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج، بخلاف الـ300 ألف وحدة سكنية للإسكان غير الآمن".

وأكد أن «سكن لكل المصريين» من أهم مشروعات الدولة المصرية.

txt

رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بـ"أكتوبر الجديدة"

txt

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات للمستحقين ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تسليم عقود هذه الوحدات للمستحقين.

ويبلغ مساحة مشروع مبادرة "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، حوالي 3500 فدان، جار تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بها، تم الانتهاء من 26 ألف وحدة سكنية منها، وجار الانتهاء من تنفيذ 9 آلاف وحدة قبل 30 يونيو 2024.

 

مصطفى مدبولى عبدالفتاح السيسي الأسر من محدودي الدخل مليون وحدة سكنية الدولة المصرية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بـ"أكتوبر الجديدة"

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود وحدات للمستحقين ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة