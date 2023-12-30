الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل عرض الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر "dmc"

مسلسل العودة
مسلسل العودة

تصدر مسلسل  العودة محرك البحث جوجل منذ عرض أول حلقاته بسبب قصته المثيرة وأحداثه المتشابكة، وقد حقق مسلسل "العودة" نجاحات عديدة منذ عرضه في شهر نوفمبر الماضي على قناة «DMC» لذلك يتساءل الجمهور 

قصة مسلسل العودة

 تدور أحداث المسلسل حول شخصية آدم الذي يلعب دوره  النجم شريف سلامة، وهو الشاب الذي يعيش في مدينة الأقصر مع عائلته.

 وقرر آدم الزواج من ابنة عمه في نفس المدينة، لكنه يفر من الزواج قبل عقده ويغادر المدينة،  يقرر أخوه الزواج من ابنة العم لتجنب المشاكل وحماية سمعتها. بعد سنوات، يعود آدم إلى الأقصر بحثًا عن أخيه، ويكتشف أن ابنة العم قد انفصلت عن أخيه ولا تعرف مكانه. تبدأ رحلة آدم في البحث عن أخيه خلال أحداث المسلسل.

منصات عرض مسلسل العودة 

 يُعرض مسلسل «العودة» بطولة الفنان شريف سلامة عبر قناة «dmc» منذ  الأحد  الموافق 26 نوفمبر، كما يعرض أيضا عبر قناة «dmc drama» في تمام الساعة 11 مساء، وعبر منصة watch it.

 

 

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مواعيد عرض مسلسل العودة لشريف سلامة والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل «العودة» عبر «dmc»

يُعرض مسلسل «العودة» على dmc في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى، والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

 فريق عمل مسلسل العودة 

مسلسل "العودة" يضم نخبة من النجوم،  بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد علي رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمي، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيري، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، أشرف زكي، مصطفى حشيش، صفاء الطوخي ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

عدد حلقات مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل "العودة" حول قضايا اجتماعية مهمة في المجتمع بطابع صعيدي، وتم تصوير العمل في مدينة الأقصر. يتألف المسلسل من 30 حلقة.

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