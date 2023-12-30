تعرف على موعد وقفة عرفات 2024

ارتفع السؤال عن موعد وقفة عرفات 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتمثل وقفة عرفات أحد أهم الأركان في شعائر الحج، حيث يلتقي حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة، الذي يعد ذروة وأهم يوم في أداء فريضة الحج، حيث يجتمع الملايين من الحجاج في مشعر عرفات لأداء الأعمال الدينية والدعاء وطلب المغفرة والرحمة من الله، تعتبر هذه الوقفة فرصة للتأمل والاستغفار والدعاء لذا يُجيب "الدستور" على هذا السؤال خلال السطور التالية.

موعد وقفة عرفات 2024

يوم وقفة عرفات في مصر سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024.

موعد عيد الفطر 2024

توقع علماء الفلك أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024. وإذا كان هذا صحيحا، فإن عيد الفطر سيقع بعد شهر تقريبا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024

إجازات عام 2024 الرسمية

يوم الأحد 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس 25 يناير، إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

يوم الأربعاء 10 أبريل، إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس 11 أبريل، إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة 12 أبريل، إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء 25 أبريل، إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء 1 مايو، إجازة عيد العمال.

يوم الإثنين 6 مايو، إجازة شم النسيم.

يوم الإثنين 17 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء 18 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء 19 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الإثنين 8 يوليو، إجازة احتفال رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء 23 يوليو، إجازة احتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

يوم الإثنين 16 سبتمبر، إجازة احتفال بالمولد النبوي الشريف.

يوم الأحد 6 أكتوبر، إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر