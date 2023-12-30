دورى نايل.. صحوة إنبى تصطدم برغبة بلدية المحلة فى إيقاف نزيف النقاط

يستضيف إنبي فريق بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل.

إنبي يبحث عن الفوز الثالث على التوالي

فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وبعد هزيمتين متتاليتين أمام المصري وسيراميكا كليوباترا عاد للانتصارات وهزم الإسماعيلي والجونة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 19 والصعود للمركز الثاني.

تامر مصطفى حذر لاعبي انبي من الاستهانة بفريق بلدية المحلة وأكد لهم أنه فريق قوي على المستوى الهجومي لكن دفاعه ضعيف يسهل اختراقه وعليهم استغلال لذلك لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والاقتراب من قمة دوري نايل.

بلدية المحلة وإيقاف نزيف النقاط

على الجانب الأخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الخامس وحقق بلدية المحلة انتصارين وتعادل أربع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع نقطتين فقط من أخر أربع مباريات بالتعادل مع الداخلية وبيراميدز والهزيمة أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي وسجل هدفين فقط في المباريات الأربعودخل مرماه ستة أهداف ما يؤكد وجود مشاكل فنية خاصة على المستوى الدفاعي.

أحمد عبد الرؤوف اهتم خلال التدريبات بمعالجة الأخطاء الدفاعية وأكد للاعبيه أن مواجهة انبي ستكون صعبة لأنه يسعى للوصول للقمة وعليهم بذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية وينوي أحمد عبد الرؤوف إجراء تغييرات في التشكيل الأساسي لإعادة الاتزان للفريق.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده سيد نافع وعماد العقاد ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيدية وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.