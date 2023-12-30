عبده داغر ومعهد الموسيقى العربية وحسن الجريتلى يتوجون بدرع سيد درويش فى مئويته

نظمت مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، احتفالا كبيرًا بمئوية فنان الشعب " سيد درويش " و"مئوية معهد الموسيقى العربية" بهدف إحياء التراث الثقافي والفني وربطه بفكرة المواطنة، وهو هدف رئيسي من أهداف مؤسسة الدكتور جمال شيحة والمؤسسة الأفريقية.

أقيمت الاحتفالية على مسرح معهد الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد امتلأ به المسرح عن آخره، وبإشراف وتنسيق الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسن موسى الأمين العام للمؤسسة الأفريقية.

وتضمنت فقرات الحفل كلمات مهمة، منها كلمة المؤرخ الكبير الدكتور جمال شقرة، ومحمود عرفات مدير عام معهد الموسيقى العربية، حيث تحدث عن تاريخ معهد الموسيقى العربية ودوره في إثراء الجوانب الثقافية والفنية، وإلقاء الضوء على الشخصيات والنماذج الفنية عبر التاريخ، وكلمة لـ محمد درويش حفيد فنان الشعب سيد درويش، حيث تحدث عن حياة جده سيد درويش، بالإضافة إلى كلمة من الروائي الكبير يوسف القعيد.

شهد الحفل مشاركة الفائزين بدرع سيد درويش، حيث أحيث الفقرة الفنية بالحفل فرقة الورشة المسرحية بقيادة الفنان حسن الجريتلي، وقدم فقرات الحفل الكاتب الصحفي مصطفى طاهر المحرر الثقافي في بوابة الأهرام ومدير تحرير مجلة فنون بهيئة الكتاب.

وكرمت المؤسسة معهد الموسيقى العربية بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه، بمنحه درع سيد درويش وهو الدرع الذي يمنح للمرة الأولى.

وقد تسلم درع التكريم محمود عرفات مدير عام معهد الموسيقى العربية، وكذلك توج اسم الموسيقار العالمي عبده داغر بدرع سيد درويش عن دوره في إثراء الموسيقى العربية وتسلم التكريم محمد درويش حفيد الفنان سيد درويش.

كما توج بدرع سيد درويش كل من فرقة الورشة المسرحية ومخرج ومؤسس فرقة الورشة الفنان حسن الجريتلي عن إحيائه لتراث فنان الشعب، والكاتب الصحفي مصطفى طاهر عن دوره في البحث والتدقيق في تاريخ وفاة الفنان سيد درويش في مئويته، وعن مجمل أعماله في محور "الهوية المصرية".

وقام بتقديم الجوائز ودرع سيد دوريش كل من الدكتور جمال شقرة والكاتب الروائي القدير يوسف القعيد، والدكتورة أماني الطويل، والكاتبة الصحفية إيمان رسلان، وانتصار خليل المدير التنفيذي لمؤسسة الدكتور جمال شيحة، وأحمد خليل المسئول المالي والإداري لمؤسسة الدكتور جمال شيحة.

وأقيمت الاحتفالة تحت رعاية وإشراف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومساهمة فريق كبير من دار الأوبرا تحت إدارة رشا الفقي.

وأعلنت مؤسسة الدكتور جمال شيحة عن تخصيصها وتقديم درع وجائزة سيد درويش سنويًا بهدف إحياءً التراث الثقافي والفني المصري.

الاحتفالية

الاحتفالية

الاحتفالية

الاحتفالية

الاحتفالية

الاحتفالية

الاحتفالية

الاحتفالية