إلهام شاهين: الرقابة على الفن مستفزة "أنا خسرت كتير"

علقت الفنانة إلهام شاهين، علي ملف الرقابة وحرية الفن والإبداع.

وقالت "إلهام شاهين"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة،:"أريد فن له قيمة وأثر وليس تسلية الناس فقط، وأرفض الرقابة بدون أسباب، والدولة هنا مع الفن وإلا مش مع الفن، عايزين فن له قيمة وله أثر، وأنا خسرت كتير".

وأضافت:"عندي كلام عاوز أقوله ضد الرقابة..الموضوع مستفز.. الفن قادر على رفع المجتمعات في السماء".

ومن جانبها قالت المخرجة هالة خليل،:"مقص الرقيب المنع أسهل حاجة على الرقيب.. ولكن دوره تحقيق المعادلة الصعبة ومنح أكبر مساحة للفن وحرية الإبداع".