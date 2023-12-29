الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كابيتانو مصر| عماد متعب: "الجلوس احتياطيا أكثر ما أزعجني قبل الاعتزال"

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقًا، عن كواليس حياته الشخصية والكروية.

وقال خلال لقائه اليوم الجمعة، ببرنامج ""كابيتانو مصر" المُذاع عبر فضائية "أون"، إنه من أكثر الأمور التي سببت له في حالة من الضيق قبل اعتزاله وخلال الأيام الأخيرة من ممارسة كرة القدم أنه كان يجلس احتياطيًا دون أن يعرف السبب.

وأضاف:"أنا قولت هبطل كورة لما أقعد على الدكة وأبقى مكسوف من نفسي، لأن المهاجم الموجود داخل الملعب أفضل منى 100 مرة، فخلاص لازم اعتزل، ده محصلش، وطول الوقت بندور على مهاجم، وأنا كنت موجود، فخلاص أنا اعتزلت، وللأسف في الفترة الأخيرة مبقاش فيه مهاجمين كتير، وأنا شايف إن طريقة اللعب بتساعد على ده».

كابيتانو مصر عماد متعب كرة القدم أعتزل احتياطي ا

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