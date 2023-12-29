السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انقسام جديد.. نتنياهو يمنع حضور رئيسى الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات فى غزة

جريدة الدستور

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، منع حضور رئيسي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في غزة مع وزير الدفاع جالانت.

في السياق نفسه، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش وجه سلسلة ضربات مكثفة لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجود الجماعة قرب الحدود.

وأضاف المتحدث دانيال هاجاري في بيان تلفزيوني "نواصل الضربات المكثفة على مواقع حزب الله قرب الحدود الشمالية... لم تعد تبدو مثلما كانت في السادس من أكتوبر ولن تعود".

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل عند الحدود منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ما أشعل صراعا استقطب الجماعة اللبنانية وغيرها من الفصائل في الشرق الأوسط.

لكن العنف لا يزال قاصرا إلى حد بعيد على مناطق عند الحدود التزاما بما يقول مراقبون إنها قواعد غير مكتوبة للاشتباك بين الخصمين اللذين يتوعد أحدهما الآخر بعواقب وخيمة في حال نشوب حرب.

وتقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى فتح جبهة في الشمال. وحذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بيروت من أنها ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

وقال هاجاري إن أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله.

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