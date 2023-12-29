السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مهنئا السيسي بالعام الجديد: فوزكم بالرئاسة يعني مزيدا من الأمن والاستقرار

معتز محمود
معتز محمود

هنأ النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة ورجال الشرطة، والشعب المصري العظيم وجموع الامة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، قائلا: يهل على مصر وهى تعيش أياما سعيدة بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية بفوز ساحق للرئيس السيسي وتجديد الثقة في قيادته للبلاد.

وقال محمود، في بيان صحفي له اليوم، إنه يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد وبمناسبة اعياد الميلاد، معتبرا فوزه بالرئاسة استقرار لمصر وأمان لحاضرها ومستقبلها، داعيا الله تعالي أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار، وأن يكون محققًا لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة تحت قيادته.

ولفت وكيل صناعة البرلمان، إلى أن مصر تعيش جمهورية جديدة وما انجز فيه نال اعجاب انبهار العالم، خصوصا ما تحقق في مجال التنمية الشاملة، مضيفا: مصر استطاعت التصدي لمختلف التحديات السياسية والاقتصادية والامنية طوال السنوات الماضية وشقت طريقها نحو المستقبل بمشاريع واعدة.

وقال المهندس معتز محمد محمود، إن فوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة 2024، يعني مزيد من الأمن والاستقرار لمصر ومزيد من الانطلاق نحو المستقبل، كما أن رهان ملايين المصريين عليه والتصويت له، يؤكد ثقتهم في قيادته الحكيمة للوطن وصواب رؤيته.

احتفالات العام الميلادي الجديد إستقبال العام الجديد 2023 ​مجلس النواب اللبنانى​ الشعب المصري الرئيس السيسي

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