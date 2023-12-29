السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا ترسل 200 صاروخ دفاع جوى لأوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن لندن سترسل نحو 200 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا لمساعدتها على حماية المدنيين والبنية التحتية من الطائرات بدون طيار والقصف الروسي.

يأتي هذا بينما قالت كييف إن روسيا شنت واحدا من أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا خلال الحرب مما أدى إلى مقتل 18 مدنيا وإصابة العشرات.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختبر دفاعات أوكرانيا وعزم الغرب، على أمل أن يتمكن من انتزاع النصر من فكي الهزيمة. لكنه مخطئ.

وأضاف: "حان الوقت لأن يتحد العالم الحر ونضاعف جهودنا لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للانتصار"، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت وزارة الدفاع بأن صواريخ الدفاع الجوي، التي تصنعها شركة إم.بي.دي.إيه الدفاعية داخل بريطانيا، مصممة للإطلاق من طائرات مثل مقاتلات تايفون وإف-35.

وتعهدت بريطانيا بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة إجمالية 4.6 مليار جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار) على مدى عامين.

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