التحريات تكشف سبب وفاة سيدة داخل شقتها في الوراق

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة وتدعى "أسماء" داخل شقتها في الوراق، وتبين أن الوفاة طبيعية.

وكشفت التحقيقات، أن الجثة لسيدة في عقدها الثالث من العمر، وأن ليس بها إصابات ظاهرية، وهي بكامل ملابسها، وأن الوفاة طبيعية.

تلقت إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقتها في الوراق وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وعثر على جثة "أسماء." في عقدها الثالث.

وأودعت الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة.