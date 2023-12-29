السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منصات المثلية والإلحاد.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحذر من محتوى ديزنى ونتفلكس

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك لجنة حكومية تعمل على وضع ضوابط ومعايير للمحتوى الذي تعرضه المنصات الإلكترونية، مثل ديزني ونتفلكس، التي تحقق أرباحا ضخمة من الاشتراكات وتسعى للسيطرة على الإعلام في العالم.

وقال جبر، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت"، على قناة CBC، إن ديزني تخصص نصف ميزانيتها لإنتاج أفلام تروج للمثلية، وأن نتفلكس تشهد تراجعا في عدد المشتركين بسبب الأزمة الاقتصادية وجودة المحتوى.

وحذر جبر من خطورة انتشار محتوى المثلية والتطرف والإلحاد في مصر، مؤكدا أنه لا يعرف الدافع وراء هذا الاتجاه من قبل تلك الشركات، سوى تغيير توجهات العالم وفق رؤيتهم، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك ضوابط لحماية المجتمع المصري من هذه السموم، وأن هذه المسئولية ليست فقط على عاتق المجلس الأعلى للإعلام، بل أيضا على مجلس الوزراء.

وأشار جبر إلى أن هناك أدلة رقمية تمكن من تتبع المحتويات، وأن كل دول العالم تحمي مجتمعها من المثلية، وأن هذا لا يتعارض مع الحريات، بل يتماشى مع الأمن القومي لكل دولة، موضحا أنه يجب المحافظة على الأمن القومي للنشء، وأن يكون ما يقدم لهم في الإعلام آمن وله ضوابط.

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