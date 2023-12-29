ارتفاع وتيرة القصف المتبادل على الحدود "اللبنانية - الإسرائيلية"

عرضت فضائية "الغد" تقريرًا عن تزايد حدة التوتر علي الحدود اللبنانية، مع إسرائيل.

وقالت مذيعة فضائية "الغد"، إن هناك تزايدا لحدة التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية، فيما تتصاعد العمليات يوميا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة كحد فاصل بين لبنان وإسرائيل وسوريا.

ويحاول حزب الله تشتيت جيش الاحتلال دعمًا لعمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 84 يومًا من العدوان الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 56 ألفا آخرين، فضلًا عن تشريد عشرات الآلاف من الآمنين في منازلهم.