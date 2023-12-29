السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل فلسطين بمجلس الأمن: لا ينبغى تبرير جرائم القتل العشوائى فى غزة

ممثل فلسطين بمجلس
ممثل فلسطين بمجلس الأمن

قال رياض منصور ممثل فلسطين بمجلس الأمن، إن العدوان الإسرائيلي هدفه تدمير الفلسطينيين ودفعهم للتشرد، لذا يجب وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة يوميًا.

وأشار “منصور” خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه لا ينبغي تبرير القــتل العشوائي بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودعا ممثل فلسطين إلى حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاوز أو تخطي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين والأطفال فى القطاع.

ممثل فلسطين بمجلس الأمن العدوان الإسرائيلى الفلسطينيين القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة

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