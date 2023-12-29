لأول مرة.. التصويت الإلكتروني يحسم انتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة (صور)

‏عقدت اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، لإنتخاب رئيس لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، بمقر النادي بحي الزمالك محافظة القاهرة.



وكشف المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن الجمعية العمومية بدات اليوم الجمعة، في استقبال المستشارين الناخبين اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء ولأول مرة في تاريخ النوادي الرياضية في مصر تم إجراء عملية التصويت بالطريق الإلكتروني، لاختيار رئيس لمجلس إدارة النادي.

وترشح على مقعد رئاسة النادي كل من:

‏1- المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة.

2- المستشار أحمد محمد خليفة عبد الله نائب رئيس الهيئة.

‏حضر الجمعية العمومية كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الاجتماعي العام .

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.



وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من مستشاري الهيئة ولجنة عليا صدر بتشكيلها قرار من المستشار رئيس الهيئة شملت كل من:

المستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وعضوية كل من:

المستشار حسام مصطفى علي غانم نائب رئيس الهيئة. والمستشار أحمد سيد محمد سيد قاسم وكيل الهيئة .

والمستشار وليد السيد عبد المنعم عناني وكيل الهيئة.



وأعلنت قليل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة التالية:

إجمالي عدد الحاضرين 1293 صوتاً.

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1263 صوتاً .

إجمالي عدد الأصوات الباطلة 30 صوتاً.



وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المرشح ، المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، بحصوله على 829 صوتا.

كما حصل المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، على 434 صوتا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي يتكون من السادة المستشارين يوم:

المستشار أحمد محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد ضياء الدين بشير، أمين الصندوق، والمستشار محمد حسين حرويس، والمستشار محمد أحمد عبد اللطيف، والمستشار الدكتور محمد محمد فتحي عبد الرحمن، والمستشار أحمد محمد عبد العظيم الجارحي والمستشار الدكتور محمود نبيل كامل الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصاري محمد. محمد.