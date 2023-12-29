السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة المقبلة

جانب من اجتماع الخطيب
جانب من اجتماع الخطيب مع كولر

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

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قرر مجلس إدارة نادي الأهلي صرف مكافأة للاعبى فريق كرة القدم وجهازهم الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد تحقيق لقب بطولة السوبر المصري الـ14 في تاريخ المارد الأحمر، بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ويحصل أعضاء الجهاز الفني بقيادة كولر على شهر مكافأة، بينما يحصل كل لاعب على 150 ألف جنيه، وفقًا للائحة المعمول بها في الفريق، وبعد حصد النادي 250 ألف دولار مكافأة الفوز بالبطولة، وأخطر محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، خالد بيبو، مدير الكرة، بسرعة تحويل مكافأة السوبر إلى الحسابات البنكية للاعبين، عقب حصول إدارة النادي على مكافأة الفوز باللقب من اتحاد الكرة، على أن يكون صرف المبالغ وفقًا لنسبة المشاركة، حسبما تنص عليه لائحة الفريق.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي المارد الأحمر راحة سلبية لمدة 10 أيام بدلًا من 7، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتي الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.

وتخلف الجنوب إفريقى بيرسى تاو، والفرنسي أنتوني موديست، عن العودة مع الفريق إلى القاهرة، وتوجها إلى بلديهما بشكل مباشر من الإمارات، استغلالًا للراحة السلبية، التي حصل عليها المارد الأحمر؛ لتوقف المسابقات المحلية والقارية؛ بسبب ارتباط المنتخبات الوطنية بخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الكابتن محمود الخطيب الاهلى السويسري مارسيل كولر اجتماع الخطيب مع كولر لجنة التخطيط

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