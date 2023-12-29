إصابة 3 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالأقصر

أصيب 3 أشخاص إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بنجع جاد الكريم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة الأقصر إخطارًا يفيد بسقوط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحي، وذلك بنجع جاد الكريم التابع لمدينة الزينية شمال المحافظة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينته والتحري وراء الأسباب عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.