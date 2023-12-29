السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالأقصر

إصابة 3 أشخاص
إصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بنجع جاد الكريم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة الأقصر إخطارًا يفيد بسقوط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحي، وذلك بنجع جاد الكريم التابع لمدينة الزينية شمال المحافظة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينته والتحري وراء الأسباب عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

إصابة 3 أشخاص بالوعة صرف صحي مستشفى الكرنك الإسعاف نجع جاد الكريم

مواد متعلقة

توافد كبير من السائحين والطلاب لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الكرنك (صور)

الشمس تتعامد على الكرنك لإعلان بداية الموسم الشتوى بتوقيت الفراعنة

الشمس تتعامد على معابد الكرنك غدًا

على أنغام المزمار.. استعراضات الفرق تشعل الدورة الـ13 للمهرجان القومى للتحطيب بالأقصر

الـ8 مساءً.. انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان التحطيب في الأقصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الاول فى جنوب سيناء 2023/2024

14 مصابًا إثر سقوط أتوبيس سياحى بالأقصر

أحد عمال أسوان لـ"الدستور": مشاركتي بالانتخابات الرئاسية 2024 الأولى في حياتي

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة