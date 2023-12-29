شبورة تصل حد الضباب.. "الأرصاد" تُعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة على بدء التحسن التدريجى المؤقت في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مُحذرة من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وشمال سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس تمتد خفيفة متفرقة إلى السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدن القناة وشرق القاهرة.

حالة طقس السبت

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية شديد البرودة على كاترين، معتدل للطيف على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على باقي الانحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة نسبيًا ليلا على كافة الانحاء.

وتنشط الرياح على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى، مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

تكون حالة البحر معتدل، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت