عاجل.. تحذير هام من "الأرصاد".. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة؟

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سلال جبال البحر الأحمر (القصير- وشمال مرسى علم )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة إنَّه بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون الأجواء خلال الساعات المُقبلة مستقرة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يسود البلاد خلال الساعات المقبلة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،

درجات الحرارة المتوقعة

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٥ درجة مئوية

أجواء باردة وشبورة كثيفة

وتبقى الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وفيما يتعلّق بالظاهرة المؤثرة، أكدت الهيئة أنَّها تتمثّل في أن الشبورة المائية صباحًا والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.