السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكونتينر| أقدم عامل بمصنع "موبيل الشرق" يوضح خطوات إنتاج الكراسى (فيديو)

الكونتينر
الكونتينر

كشف علي سيد علي، أقدم عامل في مصنع "موبيل الشرق"، عن خطوات إنتاج الكراسي الخشب داخل المصنع، موضحًا أن التقطيع هو أولى خطوات التصنيع، حيث يتم تقطيع الطول أولًا، ثم تأتي مرحلة الشق، والتي تتضمن شق العرض.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر"، الذي يقدمه الفنان أحمد داود، عبر قناة أون، أن المرحلة الثالثة من إنتاج الكراسي الخشب داخل مصنع "موبيل الشرق"، تشمل المسح والغسيل ثم البخار، ثم تأتي مرحلة النقر، وهي تحديد أماكن تركيب الأجزاء فوق بعضها.

وواصل: "تأتي بعد ذلك مرحلة السنفرة، ثم التجميع والدهان، وإذا تطلب التنجيد يدخل هذه المرحلة الإضافية، وفي النهاية يخضع لمرحلة التغليف".

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