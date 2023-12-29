السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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830 مليون دولار خسارة شهرية للاقتصاد الإسرائيلى بسبب العدوان على غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "الغد" تقريرًا عن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتجية للحرب علي غزة.

وقالت يمني شمس، مقدمة التقرير، إن هناك 830 مليون دولار خسارة شهرية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة، بسبب إيقاف العمالة الفلسطينية.

وأضافت أنه بعد عملية الـ7 من أكتوبر اتخذت وزارة المالية الاسرائيلية قرارا بمنع دخول العمال الفلسطينيين، لمدن إسرائيل مما أدي لخسارة مجهودات عدد كبير من العمال الفلسطينيين.

وتابعت: "تضاف يوميا مزيد من الأضرار الجسيمة للممتلكات والبنية التحتية والطرقات، والمباني العامة، والعمارات السكنية، والمراكز التجارية والصناعية، حيث تم إغلاق قطاع السياحة بشكل شبه كامل، فيما تواجه القطاعات الزراعية المختلفة صعوبة في العمل تحت النيران".

غزة الغد العمالة الفلسطينية وزارة المالية الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي

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