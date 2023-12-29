السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المفاهيم الخاطئة والتطرف الدينى".. أمسية دينية لخريجى الأزهر بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء اليوم الجمعة، أمسية دينية بمسجد «الرحمن»، بقرية الرويسات، بعنوان «المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالغلو والتطرف الديني في العبادات والمعاملات»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

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_ مفهوم التطرف الفكري والسلوكي

وقد تناولت الأمسية عددا من المحاور عن مفهوم التطرف الفكري والسلوكي والأخلاقي وأثره السلبي على المجتمع، وبعده عن صحيح الدين، وشرح مفهومه باعتباره تجاوز عن الحد بالإفراط أو التفريط، وبيان العلاقة بين التطرف والأخلاق الشاذة وبين الدين والأخلاق الفاضلة، إلي جانب استعراض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالغلو والتطرف الديني في العبادات والمعاملات والأخلاق، وكيف يصل الإنسان إلى مرحلة الغلو والتشدد والقسوة والعنف وأثارها المدمرة على الفكر الإنساني والحياة والتواصل المجتمعي.

_ الأسباب المؤثرة في الانفلات الأخلاقي

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كما تناولت الأمسية الأسباب المؤثرة في الانفلات الأخلاقي، وأثر التفكك الأسري على الشباب، وكيف عالج المنهج الوسطي بالإسلام الأفكار المتطرفة وكيف ضرب لنا المثل والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحمة والمودة واللين ونبذ التشدد والغلو والإصلاح للنفس والذات وتزكيتها وحسن المعاملة.

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_ الحفاظ على كيان الأسرة

وفي نهاية الأمسية  سلط أعضاء المنظمة الضوء علي الآثار السلبية في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، والمفاهيم الخاطئة عن الزواج والتهاون في الكيان الأسري.

أمسية دينية المفاهيم الخاطئة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مطروح خريجي الأزهر بمحافظة مطروح

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