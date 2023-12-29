وزير الخارجية الأردنى الأسبق: إسرائيل ليست لديها نية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني الأسبق، إن إسرائيل ليست لديها نية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الأردن يرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية الأردني الأسبق، خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن أنها لا توجد نية لديها لإنهاء الاحتلال.

وأشار المعشر، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود خطة زمنية محددة لإنهاء الإحتلال، مضيفًا أنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، كما يجب إعادة المفاوضات لإنجاز حل الدولتين ووقف كامل لأنشطة الاستيطان.

ونوه وزير الخارجية الأردني الأسبق، بأن إسرائيل واصلت عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقوضت حل الدولتين، مضيفًا أن إعادة بناء قطاع غزة خطوة على مسار التسوية والوصول للسلام الذي نريده.

كما أكد وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، أنه يجب الحديث عن حل شامل للأزمة في فلسطين لا الحديث عن اليوم التالي في غزة بعد الحرب.