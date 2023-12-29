السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ملك الأردن يُجدد رفض بلاده محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية

ملك الأردن
ملك الأردن

أفاد نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، بأن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، دعا في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد ملك الأردن خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام.

وشدد الملك عبدالله الثاني، على رفض بلاده التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التصدي لأعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار ملك الأردن، إلى أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام بل السبيل الوحيد أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

ملك الاردن القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية الملك عبدالله الثاني رئيس وزراء كندا غزة

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