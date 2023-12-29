"الأونروا": استهداف عمال الإغاثة بغزة أمر خطير.. وتوزيع المساعدات يزداد تعقيدًا

كشف كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تفاصيل استهداف إسرائيل لإحدى قوافلها في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، إن الوكالة تواجه صعوبات في التواصل مع موظفيها في قطاع غزة.

وشدد على خطورة مثل هذه الحوادث، موضحًا تعرض قافلة تابعة للوكالة إلى إطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال على الرغم من التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال، متابعًا: "استهداف عمال الإغاثة بغزة أمر خطير، وتوزيع المساعدات يزداد تعقيدًا".

ووصف المتحدث باسم الأونروا، تعرض قافلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لإطلاق نار اليوم الجمعة من قِبل جنود الجيش الإسرائيلي بأنه «أمر خطير».