متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": حتى قوانين الحرب لا يحترمها الاحتلال

قال الدكتور كاظم أبوخلف، الناطق باسم "الأونروا" في الضفة الغربية، إن الاحتلال مارس الكثير من الانتهاكات في فلسطين أجمع وليس قطاع غزة فقط، مشيرًا إلى أن الكيان المحتل لا يحترم حتى قوانين الحرب.

وأضاف الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في رفح وخان يونس.

وأشار أبوخلف إلى أن الوكالة فقدت 142 من الزملاء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.