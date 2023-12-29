السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": المقترح المصري لوقف العدوان على غزة يعكس جهود الدولة الرامية للسلام

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يعكس جهود الدولة المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بإيقاف الحرب نهائيًا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

txt

4 شاحنات وقود.. إدخال 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

txt

ضياء رشوان: كل ما يتعلق بالحكومة الفلسطينية "فلسطينى محض".. ومصر تسعى لوقف العدوان

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف "الباز" فى تصريحات له، أن موقف الدولة المصرية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وجميع الأراضي الفلسطينية ثابت منذ عام 1948 وهو قائم علي ضرورة حل الدولتين والذي يعد بمثابة الخيار العادل والشامل لهذه القضية وفقا لحدود عام 1967، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت ومازالت أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية 

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن يتنبى المجتمع الدولي موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة.

وطالب الباز بضرورة محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها إسرائيل ضد الشعب الفسليطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على جميع الأصعدة بشكل متوازي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وصرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قد طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، مشيرًا إلى أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار.

بحزب مصر أكتوبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقترح المصري لوقف إطلاق النار قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة