"مصر أكتوبر": المقترح المصري لوقف العدوان على غزة يعكس جهود الدولة الرامية للسلام

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يعكس جهود الدولة المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بإيقاف الحرب نهائيًا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف "الباز" فى تصريحات له، أن موقف الدولة المصرية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وجميع الأراضي الفلسطينية ثابت منذ عام 1948 وهو قائم علي ضرورة حل الدولتين والذي يعد بمثابة الخيار العادل والشامل لهذه القضية وفقا لحدود عام 1967، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت ومازالت أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن يتنبى المجتمع الدولي موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة.

وطالب الباز بضرورة محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها إسرائيل ضد الشعب الفسليطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على جميع الأصعدة بشكل متوازي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وصرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قد طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، مشيرًا إلى أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار.