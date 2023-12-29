السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب مجازر عديدة فى منطقة الصفطاوى

منطقة الصفطاوي
منطقة الصفطاوي

قالت منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يقوم بمزيد من الاستهدافات في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، كما يقوم جيش الاحتلال بتفخيخ العمارات ويفجرها واحدة تلو الأخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال قام بنسف جميع مساكن منطقة الصفطاوي، وارتكب مجازر عديدة في المنطقة رغم عدم قدرة الطواقم الطبية الدخول إليها، لأن الاحتلال يعتبرها منطقة عمليات، وجثامين مئات الشهداء بانتظار أن يتم انتشالها من تلك المنطقة.

ولفتت إلى أن منطقة بيت لاهيا كان لها نصيب كبير من الاستهدافات، وكذلك بيت حانون ومناطق جباليا، ومخيم جباليا، ومنطقة جباليا البلد،  والتي تتعرض لقصف مدفعي عشوائي.

وأردفت: "يوجد عشرات الشهداء والجرحى يوميًا جراء الاستهداف في خان يونس، يبدو أن جيش الاحتلال يستعد لدخول بري إلى تلك المنطقة، وهو ما يفسر الاستهدافات العنيفة والأحزمة النارية".

الاحتلال غزة القاهرة الإخبارية الاستهدافات الشهداء

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