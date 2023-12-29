رفح تسجل أعلى إحصائية فى أعداد الشهداء بغزة خلال 24 ساعة (فيديو)

قال مراسل قناة الغد الإخبارية، إن مدينة رفح الفلسطينية، سجلت الإحصائية الأعلى في أعداد الشهداء بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف.

وأضاف مراسل القناة، أن مدينة رفح التي تؤوي مليونا و200 ألف نازح، تعرضت لقصف مكثف، حيث تم استهداف المنازل الخاصة بالنازحين.

وأشار مراسل قناة "الغد الإخبارية" إلى أنه في غارة واحدة استهدف القصف منزل لعائلة "دياب"، ما أسفر عن 21 شهيدًا و50 مصابًا، مضيفًا أن الطواقم الطبية تحاول بقدر الإمكان أن تسعف المصابين والجرحى.

وأكد، أن الوضع في مدينة رفح سيئ، بسبب قلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مشيرًا أن إسرائيل تستهدف المخابز، وخطوط المياة، حيث إن الخطر القادم هو "مجاعة" بما تحمله الكلمة.