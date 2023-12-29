السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفح تسجل أعلى إحصائية فى أعداد الشهداء بغزة خلال 24 ساعة (فيديو)

الشهداء
الشهداء

قال مراسل قناة الغد الإخبارية، إن مدينة رفح الفلسطينية، سجلت الإحصائية الأعلى في أعداد الشهداء بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف.

وأضاف مراسل القناة، أن مدينة رفح التي تؤوي مليونا و200 ألف نازح، تعرضت لقصف مكثف، حيث تم استهداف المنازل الخاصة بالنازحين.

وأشار مراسل قناة "الغد الإخبارية" إلى أنه في غارة واحدة استهدف القصف منزل لعائلة "دياب"، ما أسفر عن 21 شهيدًا و50 مصابًا، مضيفًا أن الطواقم الطبية تحاول بقدر الإمكان أن تسعف المصابين والجرحى.

وأكد، أن الوضع في مدينة رفح سيئ، بسبب قلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مشيرًا أن إسرائيل تستهدف المخابز، وخطوط المياة، حيث إن الخطر القادم هو "مجاعة" بما تحمله الكلمة.

 

مجازر لا تتوقف رفح غزة الشهداء قناة الغد الإخبارية رفح الفلسطينية الغد الأخبارية

مواد متعلقة

هانى محمود لـ"مساء dmc": تقييم 60 ألف موظف حكومى والتعاقد مع شركات لتدريبهم

شعبة الذهب لـ"مساء dmc": التقلب فى أسعار الذهب محلى فقط وننصح المواطنين بعدم الشراء

هيئة الدواء المصرية: 94% نسبة الاكتفاء الذاتي

عبد الله جهامة: الرئيس السيسي يسعى لتنمية سيناء بصورة لم تحدث من قبل

عضو مجلس شيوخ: 610 مليارات جنيه إجمالي ما أنفق على تنمية سيناء الفترة الأخيرة

مركز تجارى فى أمستردام يندد بحرب غـزة ويفضح العلامات التجارية الداعمة للاحتلال (فيديو)

أسامة كمال: إسرائيل دولة لا تحترم القوانين الدولية والإنسانية

هانى محمود لـ"مساء dmc": جميع مؤسسات الدولة شاركت فى إنشاء قاعدة البيانات وهى الأكبر فى إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة