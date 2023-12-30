كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى الأب مارك اوبتات دو بهانزين (صور)

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكسية في ‏أبيدجان‏ اي كوت دفوار بذكرى الأب/ مارك اوبتات دو بهانزين، المؤسس للكنيسة الأرثوذكسية في بنين، قبل الانتماء إلى بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية.

من جهة أخرى، حضر بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة دير القديس سابا بالإسكندرية. قام بخدمة القداس الإلهي المتروبوليت جيرمانوس مطران دامياتا ورئيس الدير بحضور طلاب مدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية للطلبة الأفارقة.

في نهاية القداس، بارك غبطته بركة طلاب المدرسة ومنحهم اللباس الرهباني. ثم وجه إليهم كلمات المحبة الأبوية، متمنيًا لهم أن يكرّموا الرداء المقدس، وأن يصبحوا مبشرين بالإنجيل المقدس في أوطانهم، تحت جناحي البطريركية، التي سعت طوال قرون من التضحية من أجل زرع كلمة الرب في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقدم المتروبوليت جيرمانوس للبابا ثيودروس نسخة من الهدايا المقدسة التي قدمها المجوس الذين من بلاد فارس لربنا والموجودة في دير القديس بافلوس المقدس من جبل أجيونيموس، بانوسيول، والمقدمة لبطريركية الإسكندرية من رئيس الدير بارثينيوس.

كما زار بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بمناسبة احتفالها بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي - القاهرة صاحب الغبطة بابا وبالبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا.

وقال البابا ثيودروس للروم الأرثوذكس: إن ميلاد المسيح يوم فرح تفرح له الكنيسة ويزداد الفرح بزيارة بابا وبطريرك الأقباط الأرثوذكس والتي تعكس المحبة التى نتبادلها معًا، لافتا إلى أنه يسعده فى كل مرة الحديث عن خدمة الروم الأرثوذكس فى أفريقيا وخاصة الأطفال وهو يسعد كثيرا بخدمة الأطفال والفقراء والمحتاجين.