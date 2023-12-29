مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. 1.4 مليار دولار إجمالي أوامر الدفع (خاص)

كشف علي جلال المتحدث الرسمي باسم مبادرة سيارات المصريين في الخارج بوزارة المالية، عن أن إجمالي أوامر الدفع الصادرة من المبادرة حتى الآن تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيزيد مع دخول السيارات مصر حيث إن بعض المواطنين المقيمين في الخارج يقوم بتعديل واستبدال السيارة بفئة اعلي عند قرار العودة للبلاد.

374 ألف طلب تسجيل بالمبادرة

وأكد جلال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عدد المسجلين بالمبادرة بلغ نحو 374 ألف مواطن حتى الآن سجل منهم نحو 185 ألف مواطن خلال المرحلة الأولى والتي استمرت لمدة 6 أشهر”نوفمبر 2022 إلى أبريل 2023“ في حين سجل 189 ألف مواطن خلال المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر "30 أكتوبر 2023 وتستمر حتى 29 يناير 2024".

560 مليون دولار إجمالي التحويلات الخاصة بالمبادرة

وأوضح المتحدث الرسمي أن إجمالي التحويلات الخاصة بالمبادرة حتى الآن بلغت نحو 560 مليون دولار متوقعا زيادة التحويلات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نهاية العمل بالمرحلة الثانية للمبادرة حتى 29 يناير 2024 وبعدها يمكن لمجلس الوزراء مد العمل بها مرة أخرى أو الاكتفاء بذلك.

وأضاف جلال، أن تعديلات القانون الخاص بالمبادرة في مارس الماضي سمحت باستيراد السيارات جديدة ومستعملة حتى 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن دولي 15460 يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أبلكيشن المبادرة لتسهيل الاستفسار عن المبادرة بشكل مباشر.

الإفراج عن 18 ألف سيارة خاصة بالمبادرة حتى الآن

وقال جلال أن المبادرة أفرجت من خلال مصلحة الجمارك عن 18 ألف سيارة حتى الآن، موضحا أن عدد السيارات المدرجة بالمبادرة تصل إلى 4500 سيارة لإتاحة حرية الاختيار للمواطنين ويمكن للمواطن طلب استعلام من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة عن نوع السيارة التي يرغب في شرائها.

وأوضح أن التطبيق الخاص بالمبادرة أتاح إمكانية تعديل نوع السيارة وتجديد الموافقة الاستيرادية مرة اخري حيث ان مدة الموافقة الاسترادية تكون صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الموافقة عليها، مؤكدا على أن القانون يتيح لمن يريد استيراد سيارة بعد وضع وديعة دولارية في البنك لمدة 5 سنوات ويحصل على الوديعة بعد انتهاء المدة بنفس سعر الدولار حينها.

وقال إن ابرز تعديلات القانون إتاحة استيراد وشحن السيارة من أي بلد وعدم اشتراط بلد الإقامة حيث أن هذا أتاح فرصة جيدة لاختيار السيارات بأفضل الأسعار وعدم التقيد ببلد محددة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن دولي (15460) يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أبلكيشن المبادرة لتسهيل الاستفسار عن المبادرة بشكل مباشر.

وتابع أن من ضم تعديلات القانون إضافة مجموعة مميزات أهمها تخفيض 70% من الجمارك على السيارة وتم الاتفاق مع المخلصين الجمركيين المعتمدين على المنصة الإلكترونية للمبادرة ألا يتعدى قيمة الخدمة 3 آلاف جنيه لمن يريد عمل إجراءات التخليث الجمركي للسيارات تيسيرا عليهم والعمل على راحتهم.

وذكر أن قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج صدر في نوفمبر 2022، لمدة 4 شهور، وتم تمديد المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 29 يناير المقبل.