الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بعدة مناسبات هامة

نيقولا أنطونيو
نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن كنيسة الروم الأرثوذكسية تحتفل بعيد جامع للسيدة العذراء مريم، كما تحتفل بتذكار القديس يوسف الخطيب (خطيب البتول العذراء مريم). وفي نفس اليوم أيضًا يقام تذكار لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.

وُعد العيد الجامع لوالدة الإله العذراء أحد أقدم وأوّل الأعياد المعروفة لوالدة الإله، يعود تاريخه للقرن الخامس الميلادي.

واقعة لجوء إلى مصر

"لما شاء هيرودوس الملك أن يفتك بالطفل يسوع ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وأمره أن يأخذ الطفل وأمه ويهرب إلى مصر ويبقى فيها حتى يقول له. فقام يوسف وانصرف إلى مصر كما أمره ملاك الرب وبقي فيها إلى وفاة هيرودوس. إذ ذا كم بقي يسوع في مصر؟ لا نعلم بالتأكيد. ما بين سنة وخمس سنوات. على حسب تقدير الدارسين. مصر، منذ القديم، كانت ملاذاً لليهود الهاربين من بلادهم لسبب أو لآخر".

 

أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس لانبا نيقولا انطونيو

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسين الشهداء الذين أحرقوا في نيقوميذيا

اليوم الخميس.. الكنيسة المارونية تحتفل بتذكار سجود المجوس للمسيح

اليوم الخميس.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى عيد الأطفال الشهداء

مجلَّة الكنيسة القبطية تُحيي ذكرى المُهندِس "صُبحِي خُزَام" مِن رُوَّاد مدارس الأحد

المطران عطاالله حنا: أحلام وطموحات غزة طُمِرت تحت الركام

كاردينال فاتيكانى أثناء زيارته للفلسطينيين: البابا فرنسيس لن يترككم

النائب البطريركى للموارنة فى فلسطين: لم أذهب إلى إسرائيل

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى ثيوذورس المعترف الموسوم أخي ثيوفانيس المنشئ

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة