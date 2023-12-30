كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بعدة مناسبات هامة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن كنيسة الروم الأرثوذكسية تحتفل بعيد جامع للسيدة العذراء مريم، كما تحتفل بتذكار القديس يوسف الخطيب (خطيب البتول العذراء مريم). وفي نفس اليوم أيضًا يقام تذكار لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.

وُعد العيد الجامع لوالدة الإله العذراء أحد أقدم وأوّل الأعياد المعروفة لوالدة الإله، يعود تاريخه للقرن الخامس الميلادي.

واقعة لجوء إلى مصر

"لما شاء هيرودوس الملك أن يفتك بالطفل يسوع ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وأمره أن يأخذ الطفل وأمه ويهرب إلى مصر ويبقى فيها حتى يقول له. فقام يوسف وانصرف إلى مصر كما أمره ملاك الرب وبقي فيها إلى وفاة هيرودوس. إذ ذا كم بقي يسوع في مصر؟ لا نعلم بالتأكيد. ما بين سنة وخمس سنوات. على حسب تقدير الدارسين. مصر، منذ القديم، كانت ملاذاً لليهود الهاربين من بلادهم لسبب أو لآخر".