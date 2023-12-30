البابا ثيودروس يبارك طلاب المدرسة البطريركية بالإسكندرية

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني، حضر القداس الإلهي في كنيسة دير القديس سابا بالإسكندرية. قام بخدمة القداس الإلهي المتروبوليت جيرمانوس مطران دامياتا ورئيس الدير بحضور طلاب مدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية للطلبة الأفارقة.

في نهاية القداس، بارك طلاب المدرسة ومنحهم اللباس الرهباني. ثم وجه إليهم كلمات المحبة الأبوية، متمنيًا لهم أن يكرّموا الرداء المقدس، وأن يصبحوا مبشرين بالإنجيل المقدس في أوطانهم، تحت جناحي البطريركية، التي سعت طوال قرون من التضحية من أجل زرع كلمة الرب في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقدم المتروبوليت جيرمانوس للبابا ثيودروس نسخة من الهدايا المقدسة التي قدمها المجوس الذين من بلاد فارس لربنا والموجودة في دير القديس بافلوس المقدس من جبل أجيونيموس، بانوسيول، والمقدمة لبطريركية الإسكندرية من رئيس الدير بارثينيوس.