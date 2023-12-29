السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد ظهوره في مصر.. علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا الجديد

كورونا
كورونا

تصدر فيروس كورونا الجديد تريند البحث على موقع “جوجل” عقب إعلان وزارة الصحة عن ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، حيث أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

ما هو فيروس كورونا الجديد؟

يعد فيروس كورونا الجديد الأكثر حداثة بين متغيرات فيروس كورونا JN.1، هو السلالة الأسرع نموًا وانتشارًا في المجتمعات، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، والتي انتشرت بكثافة بالعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند كذلك بعض دول أوروبا.

كيف نحافظ على انفسنا من فيروس كورونا؟

1 - إذا شعرت بظهور أعراض غريبة يجب إستشارة الطيب على الفور.

2 - إبتعد عن الاماكن المزدحمة وإحرص على إرتداء الكمامة الطبية.

3 - غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

4 - إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا الجديد أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ما هي ما هي الافعال التي لو قمنا بها لا يصيبنا فيروس كورونا؟

هناك بعض النصائح الطبية التي يجب إتباعها لحمايتك وحماية أسرتك من التعرض لعدوى كورونا الجديد 2023، إليكم التفاصيل:

1 - حافظ على نظافة يديك واحرص على عدم ملامستهما وجهك. 

2 - أكثر من غسل يديك بالماء والصابون. 

3 - احرص على ارتداء كمامة خارج المنزل وفي الأماكن المزدحمة.

4 - احرص على تنظيف منزلك باستمرار خاصة إذا جاء أحد الزائرين لمنزلك.

5 - تجنب ملامسة إفرازات الشخص المريض أو المصاب بعدوى الفيروس الجديد 2023.

ما هي اعراض ما بعد كورونا؟

تشمل أعراض المتحور الجديد هي:

1 - الحمى.

2 - السعال.

3 - سيلان الأنف.

4 - التهاب الحلق.

5 - آلام الجسم.

6 - التعب.

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