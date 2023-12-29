وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إنه جاء إلى مصر بسبب تدني الأوضاع الأمنية في بيروت ففي السبعينيات تسببت الحرب في بداية حياته المهنية

وتابع:" ذهبت إلى سوريا والتي كان لها الفضل الكبير علي في حياتي، حيث قمت بعمل الكثير من الأعمال الفنية والغنائية هناك".

قسوة المعيشة

وأكد توفيق، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية ”أون"، أنه ترك المدرسة في عمر الـ 12 عام من أجل مساعدة والده في العمل للإنفاق على الأسرة، قائلًا:" كانت أسرتي مكونة من عشرة أفراد في المنزل، اشتغلت بالكهرباء، النجارة".

وتابع:" بعد شهرتي في الغناء طلب مني والدي أن يأخذ إقامة في السعودية ليجاور النبي محمد صلى الله وعليه وسلم، وبالفعل حققت له هذه الأمنية وأرسلت له إقامة إلى السعودية وتوفى بجوار الرسول بالفعل مثلما كان يريد".

آخر أعمال وليد توفيق

وطرح وليد توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مملكتي” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون وليد توفيق في أغنية “مملكتي” مع كل من الشاعر الغنائي عاصم حسين والموزع الموسيقي باسم منير، والأغنية من ألحان وفكرة ورؤية فنية لوليد توفيق والفيديو كليب من إخراج ساري منير.